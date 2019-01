„Fleißige Laufbiene“ überrascht sich selbst

Löningerin Hildegard Beckmann siegt an der Talsperre über zehn englische Meilen

Spaß am Laufen: Hildegard Beckmann trainiert in der Regel dreimal pro Woche. Foto: Til Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Löningen. Denkt man in diesen Tagen an die Leichtathletik-Abteilung des VfL Löningen, kommen einem erst einmal talentierte Läuferinnen wie Annasophie Drees und Lea Meyer in den Sinn. Nach dem Silvesterlauf an der Thülsfelder Talsperre war jedoch der Name einer Athletin etwas älteren Semesters in aller Munde: der von Hildegard Beckmann. Über zehn englische Meilen (16,093 Kilometer) sahen alle anderen Frauen schließlich nur ihre Hacken. „Dass ich gewonnen habe, hat mich auch selbst völlig überrascht“, sagt das 57 Jahre alte Ausdauer-Ass über seinen Triumph. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.