Persico-Fan blieb „Varni“ nicht auf ewig

Reinhard Varnhorn wechselte 1974 zum BVC

Reinhard Varnhorn. Foto: Klinker

Von Johannes Klinker



Oldenburg. Heute würden seine fußballerischen Leistungen vermutlich auch und vor allem nach absolvierten Kilometern bewertet. Und so viel wäre sicher: Reinhard Varnhorn würde in einem solchen Ranking einen Spitzenplatz einnehmen. Zeit seiner Karriere, die ihre Höhepunkte in den 70er-Jahren insbesondere beim damals sehr starken BV Cloppenburg hatte, stand der inzwischen 64-jährige Ex-Polizist für Kondition und Laufstärke, für Einsatz und Defensivtreue, schlicht für Maloche auf dem Rasenrechteck. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.