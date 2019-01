Silvesterlauf mit Glücksbringer ganz in Schwarz

Schornsteinfeger Volker Stöver am Start

Gute Laune: Der Schornsteinfeger Volker Stöver lief mit. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Dwergte. Sogar einen Glücksbringer hatte das Läuferfeld aufzuweisen. Schornsteinfeger Volker Stöver aus Edewecht, der seinen Kehrbezirk in Thüle hat, lief die zehn englischen Meilen in seiner Berufskleidung. Sehr zu Freude seiner Läuferkollegen und Zuschauer. Da war die Zeit nur Nebensache. Der traditionelle Silvesterlauf „Rund um die Thülsfelder Talsperre“ war einmal mehr ein voller Erfolg und ein toller Jahresabschluss eines abwechslungsreichen Laufjahres. Mehr als 700 Aktive hatten sich am Montag auf den Rundkurs gemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.