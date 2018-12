Seriensieger und Europameisterin am Start

Mit letzter Kraft: Im vergangenen Jahr gaben auch diese beiden Starter bis ins Ziel alles. Am Montag wird die 41. Auflage des Silvesterlaufs veranstaltet. Foto: Hans Passmann

Von Til Bettenstaedt



Molbergen. Am 31. Dezember 2017 nervte anhaltender Regen die Teilnehmer des Silvesterlaufs rund um die Thülsfelder Talsperre. Die Aussichten für den kommenden Montag, wenn die 41. Auflage über die Bühne geht, sind besser: bei bis zu neun Grad soll es trocken bleiben. „Vom Wetter hängt ab, wie viele Läufer sich kurzfristig zu einem Start entscheiden“, sagt Gustav Müller aus dem Organisationsteam des SV Molbergen, der den Wettbewerb zum zwölften Mal ausrichtet. Nachdem sich im Vorfeld schon mehr als 400 Sportler angemeldet hatten, „hoffen wir auf bis zu 700 Teilnehmer“, so Müller. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.