TuS-Turnier: Bevern in der Favoritenrolle

Fußballer tragen Emstekerfelds Rasch-Cup am Freitag, 4. Januar, in der Halle des TV Cloppenburg aus

Wollen den ersten Titel: Die Fußballer des TuS Emstekerfeld (links Raphael Wedemeyer) hoffen auf den ersten Sieg beim vereinseigenen Turnier. Archivfoto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Zum Hallenfußball-Turnier für Bezirks- und Landesligateams hat der TuS Emstekerfeld für Freitag, 4. Januar, in die TVC-Halle eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Das Starterfeld umfasst acht Teams, mit dabei sind der TuS Emstekerfeld, SV Bevern, FC Lastrup, SV Altenoythe, BV Garrel, BW Langförden, SV Höltinghausen und eine OM-Auswahl.