„Mehr als eine faire Chance will ich nicht“

Im MT-Interview spricht Imke Wübbenhorst (30) über ihre neue Aufgabe als Trainerin der BVC-Fußballer

Neue Trainerin: Imke Wübbenhorst im Gespräch mit der MT. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Es ist Heiligabend, Imke Wübbenhorsts Stimme ist hörbar angeschlagen – sie ist heiser. Das liegt allerdings nicht daran, dass sie so kurz vor dem Fest jede Menge Weihnachtslieder geträllert hat. Vielmehr ist sie verbal im Dauereinsatz, seitdem am vergangenen Freitag durchsickerte, dass sie als erste Frau in Fußball-Deutschland ein derart hoch spielendes Männerteam, wie den Oberligisten BV Cloppenburg trainieren wird. Bislang war sie für die Zweitliga-Frauen des Vereins tätig.