Christina Gerdes zurück beim BV Garrel

Keine Raute mehr: Die Leichathletin Christina Gerdes wechselt nach drei Jahren vom Hamburger SV zurück zu ihrem Heimtverein BV Garrel. Archivfoto: Rolf Wulfers

Kreis Cloppenburg (mt). Die Wechselfrist in der Leichtathletik ist verstrichen. In den Monaten Oktober und November hatten Athleten Gelegenheit, sich bei Bedarf nach einem neuen Verein umzusehen. Die Wechselbörse verzeichnet auf Kreisebene nur wenig Bewegung – mit der herausragenden Personalie Christina Gerdes. Nach einem dreijährigen Gastspiel beim Hamburger SV kehrt die 23-jährige Resthauserin zu ihrem Heimatverein, BV Garrel, zurück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

