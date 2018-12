„Bankdrückerin“ holt sich Einsatzzeiten

Sina Albers, ehemalige Volleyballerin des TV Cloppenburg, hat in der 2. Bundesliga schnell Fuß gefasst

Vielfältig einsetzbar: „Gelernt“ hat sie zwar Außenangreiferin, beim VfL Oythe jedoch kommt Sina Albers auch als Diagonalangreiferin zum Zuge. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Vechta/Cloppenburg. Bereut? Bereut hat sie den Schritt nicht, auch wenn ihr der Weggang von TV Cloppenburg schwergefallen ist. Zur Saison 2018/2019 wechselte die Volleyballerin Sina Albers vom Drittligisten TVC zum Zweitligavertreter VfL Oythe. „Ich hatte selber nie gedacht, dass ich es schaffen würde, so hoch zu spielen", meint die 26-Jährige. Aber die gebürtige Löningerin, die von 2011 an sieben Jahre lang für den TV Cloppenburg spielte, kam durch ihr Studium in Vechta mit dem VfL Oythe in Kontakt.