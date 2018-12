Budenzauber: Der TuS Emstekerfeld (gelbe Trikots) lädt wieder Bezirks- und Landesligateams zum Turnier in der TVC-Halle ein. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Mit einem top besetzten Hallenturnier startet der TuS Emstekerfeld ins neue Jahr. Wie der Fußball-Bezirksligist mitteilt, findet die Veranstaltung für acht Bezirks- und Landesligateams am Freitag, 4. Januar, in der TVC-Halle an der Schulstraße statt. Beginn ist um 19 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.