Mehr als 1600 Kicker gehen auf Torejagd

Anfang 2019 richtet der Jugendförderverein des BV Cloppenburg den Kaufland-Supercup aus

Werden wieder ihr Bestes geben: Beim Mammut-Turnier in der Cloppenburger Sporthalle an der Leharstraße kämpfen auch die ganz jungen Talente um Titel. Archivfoto: Horst Wevering

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. 162 Mannschaften, mehr als 1600 junge Kicker und 48 Siegerpokale – Anfang des Jahres richtet der Jugendförderverein des BV Cloppenburg wieder sein stark besetztes Fußballturnier für den Nachwuchs aus. Talente von den G- bis zu den A-Junioren gehen in der Sporthalle an der Leharstraße zwischen dem 2. und 13. Januar an sieben Tagen auf Torejagd.