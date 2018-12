SV Bevern: Meister ja – Aufstieg, nein danke

Fußball-Landesligist verzichtet bei Titelgewinn auf die Oberliga

Torjubel: Ein derartiges Szenario soll es auch im kommenden Jahr bei Beverns Fußballern geben. Der Titel bleibt das Ziel, auf einen möglichen Aufstieg in die Oberliga wird indes verzichtet. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Paukenschlag in der Fußball-Landesliga: Tabellenführer SV Bevern, vor den noch ausstehenden 13 Partien des Jahres 2019 satte neun Punkte Vorsprung vor dem SV Holthausen-Biene aufweisend, verzichtet im Falle der Meisterschaft auf den Aufstieg in die Oberliga. Somit würde der erste berechtigte Verein aus der Landesliga, der die Oberligalizenz beantragt, aufsteigen. Beverns Klubchef Hans-Jürgen Dreckmann: „Wir sehen es als wichtig und fair an, alle Vereine der Landesliga Weser Ems frühzeitig zu informieren." Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.