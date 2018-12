Olaf Blancke verlässt BV Cloppenburg

Blick nach Delmenhorst: Olaf Blancke hatte den BV Cloppenburg vor genau einem Jahr übernommen. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Während am späten Sonntagvormittag die Fußballerinnen des BV Cloppenburg um Zweitligapunkte kämpften, saßen die Oberliga-Männer im Stadion an der Friesoyther Straße in ihrer Kabine. Dort ging es emotional zu. Der Anlass war alles andere als angenehm, denn der 49 Jahre alte Trainer Olaf Blancke nahm Abschied von seiner jungen Mannschaft. „Ich habe mich dazu entschieden, den BVC zu verlassen und ein Angebot von Atlas Delmenhorst anzunehmen“, so der Coach zur MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

