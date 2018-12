Cloppenburg kassiert derbe Heimklatsche

Kaum ein Durchkommen: Erik Gülzow (rotes Trikot) kassierte mit dem TV Cloppenburg gegen Delmenhorst eine vor allem in der Höhe überraschende 19:28-Niederlage. Foto: Wulfers

loppenburg (db). Die Formkurve der Handballer des TV Cloppenburg geht weiter steil nach unten, denn die Heimpartie gegen die HSG Delmenhorst ging selbst in der Höhe verdient mit 19:28 (12:16) verloren. Alleine Torhüter Hendrik Legler sorgte mit gelungenen Aktionen dafür, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel. Von der erhofften Wiedergutmachung der Pleite gegen die HSG Barnstorf vor 14 Tagen war nie etwas zu spüren.



Cloppenburg begann mit einer 3:2:1-Deckung mit Erik Gülzow auf der Spitze, ohne Zugriff auf den wurfgewaltigen HSG-Angriff mit Tim Coors (10 Tore) und Jörn Janßen (5) zu finden. Die Zwischenstände 2:7 (9.) und 4:12 (15.) veranlassten Trainer Barna-Zsolt Akacsos eine Auszeit zu nehmen, um auf eine 6:0-Deckung umzustellen. Zuvor nutzte Delmenhorst zahlreiche TVC- Fangfehler und schwache Abschlüsse, um sich mit starken Tempogegenstößen über Ole Goyert und Philipp Freese frühzeitig abzusetzen. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe am 17. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.