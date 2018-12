Motto der BVC-Frauen: Verlieren verboten

Obenauf: Die Zweitligafußballerinnen des BV Cloppenburg, rechts: Anna Johanning, wollen ihren 3:0-Sieg in Hoffenheim morgen gegen Hessen Wetzlar veredeln. Foto: Lanhossch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Der Paukenschlag mit dem 3:0-Sieg bei der U-20-Mannschaft der TSG Hoffenheim hat den Fußballfrauen des BV Cloppenburg im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ein bisschen Luft verschafft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Um entspannt in die Winterpause gehen zu können, sollten sie am Sonntagvormittag von 11 Uhr an ihr Heimspiel gegen Hessen Wetzlar gewinnen.



„Wir haben in Hoffenheim auch ziemlich viel Glück gehabt“, räumt Tanja Schulte, die die Cloppenburgerinnen gemeinsam mit Imke Wübbenhorst trainiert, ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.