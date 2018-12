Jahresfinale für TVC-Handballer mit 50:50-Spiel

Erfolgreicher Jahresabschluss? Edwin de Raad und der TV Cloppenburg haben im letzten Punktspiel 2017 am Samstagabend den Oberligaaufsteiger HSG Delmenhorst zu Gast. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Noch einmal 60 Minuten lang raushauen, was geht. Das ist die Devise für die Oberligahandballer des TV Cloppenburg für das Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst am Samstag. Anwurf in der TVC-Halle an der Schulstraße ist zu gewohnter Zeit um 19.45 Uhr. Es ist das letzte Punktspiel im Kalenderjahr 2017 für den TVC, danach geht es in eine sechswöchige Winterpause.



„Die Unterbrechung kommt uns gelegen", meint TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. „Das gibt den Spielern Gelegenheit, um kleinere Blessuren auszukurieren und neue Kraft für die Rückrunde zu tanken."