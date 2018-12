Härtetest für Cappelns Volleyballfrauen

Grund zur Freude: Die VfL-Frauen jubeln, der Gegner ist bedröppelt, so soll es, finden die Löninger Volleyballfrauen auch morgen im Landeslitagipfel bei Wietmarschen II, sein Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar). Mit zwei Heimsiegen wollen die Volleyballfrauen des SV Cappeln ihren Platz in der Spitzngruppe der Verbandsliga festigen. Landesligatabellenführer Löningen gastiert zum Gipfeltreffen beim ersten Verfolger, SV Wietmarschen II. TVC-Männer beim Spitzenreiter nur Außenseiter. Mehr zum Volleyball lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

