Spitzenduo schlägt Verfolgerduo

Kaum ein Durchkommen: Der SV Höltinghausen (links: Sarah Walter gegen Moana Schilberg, Nummer 16, und Vanessa Dargel) verlor gegen die HSG Osnabrück klar mit 21:34. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (ll). Das Titelrennen in der Landesliga wird zu einem Duell zwischen den Handballfrauen des TV Cloppenburg und der HSG Osnabrück. Das Spitzenduo gewann seine Spiele gegen unmittelbare Verfolger klar. Der TVC schlug Barnstorf/Diepholz mit 35:30, die HSG setzte sich beim SV Höltinghausen mit 34:21 durch. „Abgesehen von den letzten sechs Minuten in der ersten Halbzeit war das gar nichts. Mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung. Wir haben falsch gemacht, was wir falsch machen konnten", war Höltinghausens Trainerin Kerstin Wichmann restlos bedient.