Lea Meyer läuft zu Teamgold in Tilburg

Goldmedaille: Lea Meyer (hinten 3. von links) siegte im Teamwettbewerb. Foto: Screenshot: Langosch

Tilburg (ll). Riesenerfolg für Lea Meyer. Die Läuferin des VfL Löningen hat am Sonntagvormittag bei der Cross-Europameisterschaft im niederländischen Tilburg mit der deutschen U-23-Mannschaft die Goldmedaille gewonnen. In der Einzelwertung landete die 21-Jährige mit ihrer Zeit von 21:15 Minuten auf dem 15. Rang. In der U-20-Konkurrenz erreichte Lea Meyers Teamgefährtin Annasophie Drees mit der Mannschaft den achten Rang, bei ihrem Cross-EM-Debüt kam sie mit 15:01 Minuten auf den 64. Rang.

