Sportgericht weist Altenoythes Einspruch ab

Symbolfoto: Hermes

Kreis Cloppenburg (mt). Der Einspruch des SV Altenoythe gegen die Wertung des am 24. November ausgetragenen Meisterschaftsspiels der Bezirksliga IV zwischen SV Altenoythe und TuS Emstekerfeld (3:4) wird zurückgewiesen. Die Gäste sollen unzulässigerweise vier Auswechslungen vollzogen haben (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.