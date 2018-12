Selbstbewusst zum dritten Sieg in Serie

Volleyball: Die Drittligafrauen des TV Cloppenburg gehen optimistisch ins schwere Heimspiel gegen Bonn

„Packen wir‘s an“: Die Volleyballerinnen des TVC mit ihrem neuen Coach, Tomislav Ristoski, wollen gegen Bonn den dritten Sieg in Serie landen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Mit gespannter Vorfreude sehen die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg ihrem Heimspiel am Sonntag gegen die SSF Fortuna Bonn entgegen. Der erste Aufschlag in der Sporthalle an der Leharstraße erfolgt um 16 Uhr. Mit guten Leistungen und zwei Siegen zuletzt haben die TVC-Frauen nach vermurkstem Saisonstart den Anschluss ans untere Mittelfeld der Dritten Liga West hergestellt. Gleichwohl rangieren sie nach wie vor noch auf einem Abstiegsplatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

