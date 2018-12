BVC: Trainerduo macht weiter - vorerst

Die nächsten zwei Wochen sind entscheidend

Bleiben vorerst dabei: Olaf Blancke (rechts) und Torsten Bünger stehen mit ihrer Mannschaft vor einer überaus schweren Rückrunde. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes und Rolf Wulfers



Cloppenburg. Endlich einmal eine positive Nachricht vom Fußball-Oberligisten BV Cloppenburg: Das Trainerduo Olaf Blancke/Torsten Bünger bleibt dem Verein erhalten - zumindest vorerst. „Die Situation ist nicht einfach, wir werden bis Weihnachten noch einmal alles in Bewegung setzen und dann entscheiden“, so Blancke am Donnerstag im Gespräch mit der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.