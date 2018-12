Dreikampf an der Spitze und im Keller

Konkurrenten im Titelkampf: SV Peheim (rotes Trikot) und VfL Markhausen belegen derzeit in der 1. Kreisklasse die Plätze eins und zwei. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. In der „nur“ 14 Mannschaften umfassenden 1. Fußball-Kreisklasse steigt definitiv nur der Tabellenletzte ab. Ganz so klar ist das Thema Aufstieg indes nicht. Der Meister rückt sicher in die Kreisliga hoch. Aber auch der Tabellenzweite darf sich, abhängig vom Verlauf in den höheren Ligen, Hoffnungen auf den Sprung in die Kreisliga machen.



Derzeit thront der SV Peheim mit bereits komfortablen fünf Zählern Vorsprung zum Verfolger VfL Markhausen auf Rang eins. Für Trainer Thorsten Engelberg ist die Meisterschaft damit noch lange nicht in trockenen Tüchern.