Konsolidierung wichtiger als sportliche Ziele

Herbert Schröder ist seit zwei Wochen Notvorstand des BV Cloppenburg

BVC-Notvorstand: Herbert Schröder. Foto: Hermes

Von Rolf Wulfers



Cloppenburg. Politikern wird ein Zeitfenster von 100 Tagen zur Einarbeitung eingeräumt. Diese Zeit hat Herbert Schröder, am 20. November als Nachfolger von Yilmaz Mutlu vom Gericht eingesetzter Notvorstand, beim BV Cloppenburg nicht.



Herr Schröder. Wie sieht der Arbeitsalltag eines Notvorstandes aus?

Bis zum 19. November war ich beim BV Cloppenburg beschäftigt. Mit der Ernennung zum Notvorstand musste ich diese Tätigkeit aufgeben. Man kann nicht sein eigener Chef sein. Udo Anfang und ich führen fast jeden Tag Gespräche.



