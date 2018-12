Voller Körpereinsatz: Cloppenburgs A-Junioren (links Hannes Breher) mussten sich im Heimspiel gegen VfL Bückeburg mit einem 1:1-Remis begnügen. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. Die A-Jugendfußballer des BV Cloppenburg haben den unmittelbaren Kontakt zur Tabellenspitze verloren. Nach dem 1:1-Remis gegen VfL Bückeburg beträgt der Cloppenburger Rückstand zu den auf Rang eins platzierten Lohner Blau-Weißen fünf Punkte.