26:30 – Rohrkrepierer nach Raketenstart

An Einsatz mangelte es nicht: Ole Harms (in rot, im intensiven Duell mit Tomas Lenkevicius) gab mit dem TVC gegen die HSG Barnstorf/Diepholz alles, zog aber letztlich mit 26:30 den Kürzeren. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die schöne Serie ist gerissen. Nach sechs Siegen in Folge haben die Handballer des TV Cloppenburg wieder verloren. In eigener Halle musste sich der Oberligist einer stark ersatzgeschwächten HSG Barnstorf/Diepholz mit 26:30 (15:17) geschlagen geben.



Dabei hatten die Hausherren losgelegt wie die Feuerwehr. Nach nicht einmal zweieinhalb Minuten lag der TVC schon mit 3:0 in Front und schien seinen Gegner förmlich vom Platz fegen zu wollen. Doch was zu diesem Zeitpunkt noch niemand in der einmal mehr rappelvollen TVC-Halle ahnte: Dieser Raketenstart sollte noch zu einem Rohkrepierer werden. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe am 3. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

