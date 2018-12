Torexpress auf Schleichfahrt

Sperrige Sache: Jakub „Kuba“ Bürkle (links) blieb mit dem SC Bevern beim 0:0 gegen Wallenhorst erstmals in der Saison ohne Heimtreffer. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Novum im Stadion an der Calhorner Straße: Nach zuvor sieben Heimsiegen in Folge musste sich Fußball-Landesligist SV Bevern am Sonntag gegen den TSV Wallenhorst mit einem torlosen Remis begnügen.

„Natürlich bin ich nicht zufrieden. Wallenhorst hat sich den Punkt erkämpft, aber auf Grund der Chancen in der zweiten Halbzeit hätten wir gewinnen müssen", meinte Beverns Trainer Matthias Risse.