Absteigender Ast beim aufsteigenden Ast

Einiges zu tun: Auf Innenverteidigerin Athanasia Moraitou (in schwarz) und den BVC wartet in Jena wohl viel Arbeit. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Unterschiedlicher könnten die Formkurven kaum sein. Während die Fußballfrauen des BV Cloppenburg in der 2. Bundesliga zuletzt zweimal in Folge verloren haben, hat sich der FF USV Jena, der am Sonntag von 11 Uhr an Gastgeber für den BVC ist, gefangen. Zehn Punkte sammelten die Thüringerinnen aus den letzten fünf Partien, nachdem sie aus den ersten fünf Begegnungen nur einen einzigen Zähler geholt hatten.



