Volle Kapelle gegen HSG-Rumpftruppe

Volles Pfund: Bence Lugosi (in rot) möchte mit dem TVC gegen die HSG Barnstorf/Diepholz die Erfolgsserie von aktuell sechs Siegen am Stück weiter ausbauen. Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Diese Konstellation ist gewöhnungsbedürftig. Wann immer die Oberligahandballer des TV Cloppenburg gegen die HSG Barnstorf/Diepholz gespielt haben, sind sie auf ein absolutes Spitzenteam getroffen. Doch diesmal sind die Vorzeichen andere, wenn der TVC am Samstagabend um 19.45 Uhr in eigener Halle die Mannschaft von Trainer Dag Rieken empfängt.



Nicht nur, dass die Grafschafter mit aktuell 6:14 Punkten im für sie völlig ungewohnten Abstiegsplatz stecken (der Vorsprung auf Schlusslicht Beckdorf beträgt gerade einmal zwei Zähler), zudem sind sie auch vom Verletzungspech arg gebeutelt.

