Protest lähmt Fokus auf das Jahresfinale

Hürde überspringen: Emstekerfelds Fußballer Felix Schumacher und Sebastian Blömer erwarten am Sonntag zum Jahresfinale des FC Lastrup. Foto: Hermes

Von Rolf Wulfers



Emstekerfeld. Mit welchem Punktestand die Fußballer des TuS Emstekerfeld in das neue Jahr gehen, diese Frage wird auch nach der finalen Partie des Jahres gegen den Kreisrivalen FC Lastrup nicht beantwortet werden.



Abzuwarten bleibt die Wertung aus der in der Vorwoche mit 4:3 gewonnenen Partie beim SV Altenoythe. Altenoythe hatte Protest eingelegt, weil der TuS einen Spieler eingewechselt hatte, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand (MT berichtete). „Alle Sperren bleiben bestehen und eine Entscheidung über das Spiel werden wir auch nicht vor Sonntag fällen“, erklärte Peter Bartsch, Vorsitzender vom Bezirkssportgericht Weser Ems auf Nachfrage der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

30.11.2018 | Knifflige Aufgabe für die 50-Tore-Offensive