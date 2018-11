Knifflige Aufgabe für die 50-Tore-Offensive

Auf dem Sprung: Manuel Janzen (links) wird den SV Bevern in der Winterpause wohl verlassen. Archivfoto: Bettenstaedt

Bevern (tib). Dass die Fußballer des SV Bevern eine formidable Saison spielen, steht außer Frage. Dazu reicht ein Blick auf die Landesliga-Tabelle, die sie mit zehn Punkten Vorsprung anführen. In der letzten Partie des Jahres gegen den TSV Wallenhorst würde das Team von Trainer Matthias Risse nur allzu gerne noch einen draufsetzen. Das Heimspiel am Sonntag wird um 14 Uhr angepfiffen. Die Risse-Elf mit stellt 50 Treffern die mit Abstand beste Offensive der Liga. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.