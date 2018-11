Keine Abriss-Party – aber ein Endspiel

Ein Bild aus besseren Tagen: Das Hinspiel gegen den MTV Wolfenbüttel gewannen Enes Muric (Mitte) und der BV Cloppenburg mit 4:1. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Die Sportanlage „Meesche“ in Wolfenbüttel wird demnächst runderneuert. In wenigen Wochen sollen die Bauarbeiten des umfangreichen Projekts starten. Aus diesem Grund baten die Verantwortlichen der MTV-Fußballer ihren kommenden Gegner – den BV Cloppenburg – um eine Vorverlegung von Sonntag auf Samstag. „Dann hätten wir abends eine Abriss-Party mit unseren Fans feiern können“, sagt Lars Pape, der Obmann des Oberligisten. „Den BVC hätten wir natürlich eingeladen.“ Der jedoch musste passen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

