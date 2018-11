Essens Frauen triumphieren im Topspiel

Sieg im Einzel und Doppel: Nicole Ostendorf gelang mit den Essener Frauen der Aufsteig. Foto: spe

Kreis Cloppenburg (sl). Uneinholbar mit 10:0 Punkten an der Tabellenspitze stehend, ist Essen der Aufstieg in die Nordliga nicht mehr zu nehmen. Nicole Kannen hatte nach zwei hart umkämpften Sätzen mit 4:6 und 5:7 das Nachsehen. Nicole Ostendorf (6:3, 6:0) und Daniela Bruns (6:0, 6:3) ließen ihren Gegnerinnen jedoch wenig Chancen. Anna Middendorf siegte im Match-Tiebreak mit 3:6, 6:3 und 10:6. Mit ihrer Nervenstärke sicherte sie einen wichtigen Punkt zum Sieg. Während Nicole Kannen und Melanie Budke ihr Doppel mit 6:3 4:6 und 2:10 verloren, machten Nicole Ostendorf und Daniela Bruns mit einem klaren 6:2 und 6:1 den Sieg für den Essener TV und damit den Durchmarsch durch die Oberliga perfekt.