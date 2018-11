SVM liefert, BVB überrascht, Dziuba knipst

Kaum zu stoppen: Johannes Bruns (links) und der SV Molbergen befinden sich in der Kreisliga auf Meisterschaftskurs. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Zwölf von 15 Kreisliga-Vereinen sahen im SV Molbergen vor der Spielzeit 2018/19 den Titelkandidaten Nummer eins. Bislang kommen die SVM-Fußballer mit der Favoritenrolle prima zurecht und führen die Tabelle zu Beginn der gut dreimonatigen Winterpause an. Doch Vorsicht vor dem Überraschungsteam des ersten Saisonteils. Wer nämlich gedacht hatte, dass der BV Bühren nach seinem starken Start einbricht, sah sich getäuscht. Denn die Molberger spüren den heißen Atem des Aufsteigers, der mit vier Punkten Rückstand Platz zwei belegt, nach wie vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.