TVC-Frauen stürzen den Spitzenreiter

Ein Dutzend Fäuste für Platz eins: Die Handballfrauen des TV Cloppenburg haben mit einem 27:20-Sietg über die HSG Osnabrück die Tbaellenführung in der Landesliga Weser-Ems- übernommen. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Die Handballerinnen des TV Cloppenburg haben für einen Wachwechsel in der Landesliga gesorgt. Mit einem verdienten 27:20-Sieg stürzten sie den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer, HSG Osnabrück, und übernahmen selbst Platz eins. Staffelgefährte SV Höltinghausen landete einen 30:27-Heimerfolg über Vorwärts Nordhorn. Mehr zum Handball gibt's in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

