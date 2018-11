Janzen-Gala beim Löninger 5:1-Triumph

Kein Durchkommen: Der Schuss von Fabian Schumacher (links) vom SV Bethen wird hier vom Löninger Abwehrspieler Tim Diekmann geblockt. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Die Fußballer der 1. Kreisklasse Cloppenburg haben sich am vergangenen Wochenende in die Winterpause verabschiedet. Zumindest bis Anfang März, wenn die verbleibende Spielzeit beginnt, thront der

SV Peheim ganz oben in der Tabelle.



Mit fünf Toren lieferte der Löninger Stürmer Artur Janzen am Samstag eine Galavorstellung ab. Nach seinem ersten Treffer in der 11. Minute hatten die Gäste aus Bethen eine gute Phase, etwas Zählbares sprang dabei jedoch nicht heraus. Kurz vor der Pause legte Janzen das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel machte der VfL-Angreifer mit einem Doppelpack binnen 120 Sekunden endgültig alles klar.