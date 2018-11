Tristes Winterwetter, tristes BVC-Spiel

Cloppenburgs Zweitliga-Fußballerinnen unterliegen dem 1. FC Köln mit 1:4

In die Parade gefahren: Kölns Meike Meßmer (in rot) stoppt den Vorstoß von Natsuki Kishikawa. Der

BV Cloppenburg zog gegen den Erstligaabsteiger deutlich den Kürzeren.Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Kalt und grau präsentierte sich gestern in Cloppenburg das Winterwetter. Wirklich erwärmen konnten die Zweitliga-Fußballerinnen des BVC ihre Anhänger am Nachmittag auch nicht wirklich. Obwohl es ihnen in der Partie gegen den 1. FC Köln an Engagement zu keiner Sekunde mangelte, erwischten sie insgesamt einen gebrauchten Tag und unterlagen mit 1:4. „Wir haben verdient verloren, keine Frage. Ich bin aber der Meinung, dass die Niederlage zu hoch ausgefallen ist“, sagte Tanja Schulte, die die Cloppenburgerinnen gemeinsam mit Imke Wübbenhorst trainiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

25.11.2018 | Cloppenburg erkämpft sechsten Sieg in Folge