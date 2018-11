Cloppenburg erkämpft sechsten Sieg in Folge

Sieg an alter Wirkungsstätte: Tobias Freese gewann mit dem TVC bei der SG Achim/Baden mit 26:24. Foto: Langosch

Cloppenburg (db). Zwei Punkte entführt und die Serie von nunmehr sechs Siegen in Folge ausgebaut, lautete das Fazit der Oberligahandballer des TV Cloppenburg nach dem schwer erkämpften 26:24 (12:13)-Auswärtserfolg bei der SG Achim/Baden. Der Sieg ist umso höher zu bewerten, da Trainer Barna-Zsolt Akacsos nicht wusste, ob er den erkrankten Mark Schulat, den angeschlagenen Lennart Witt und den zuletzt aussetzenden Tobias Freese überhaupt einsetzen konnte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.