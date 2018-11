Schwarzer Freitag für den BV Cloppenburg

Oberliga-Fußballer verlieren Kellerduell gegen VfL Oythe mit 0:2

Im Luftkampf: Der Cloppenburger Matthis Hennig (Mitte, im weißen Trikot) versucht sich hier durchzusetzen. Sein Teamkollege Derrick Ampofo (rechts) beobachtet das Geschehen. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Am sogenannten „Black Friday“, der Schnäppchen-Tag hat seinen Ursprung in den USA, lockten gestern etliche Firmen Kunden mit Rabatten in ihre Läden. Einen ganz anderen schwarzen Freitag erlebten die Fußballer des BV Cloppenburg. Im so wichtigen Kellerduell gegen den VfL Oythe zeigte der Oberligist eine schwache Leistung, verlor mit 0:2 und übernahm so den letzten Tabellenplatz der Gäste. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

