Ristoski unterstützt TVC-Frauen vom Rand

Frisches Selbstbewusstsein: Carina Mählmeyer (Nummer 7) wurde in den letzten beiden Cloppenburger Partien zur wertvollsten Spielerin gewählt. Am Sonntag fordert sie mit dem TVC den Tabellenzweiten der Dritten Liga West, den BSV Ostbevern, heraus. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Eine finale Lösung haben die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg in der Trainerfrage zwar noch nicht gefunden, aber sie erhalten Unterstützung. Ex-TVC-Spieler Tomislav Ristoski wird vorerst an der Seitenlinie stehen, um dem Team im Kampf um den Klassenerhalt in der Dritten Liga West beizustehen. Sein Debüt auf der Cloppenburger Bank gibt Ristoski am Sonntag im Heimspiel gegen den BSV Ostbevern. Spielbeginn in der Cloppenburger Sporthalle an der Leharstraße ist um 16 Uhr.



Ristoski hatt 2010 seine aktive Laufbahn beim damaligen Regionalligisten TVC beendet. Nun steht er übergangsweise zur Verfügung. Allerdings verfügt er nicht über die nötige Lizenz, so dass das Trainerproblem noch nicht gelöst ist.