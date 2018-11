Erfolgsserie bei SG Achim/Baden fortsetzen

Siegerfaust: Grund zum Jubeln hatte Jannis Koellner mit dem TV Cloppenburg zuletzt reichlich. Bei der SG Achim/Baden soll am Samstag der sechste Sieg in Serie her. F0to: Langosch

Cloppenburg (ll). Die Handballer des TV Cloppenburg haben in der Oberliga Nordsee richtig Fahrt aufnommen. Mit einer Serie von fünf Siegen am Stück sind sie bis auf den dritten Tabellenrang vorgerückt, punktgleich mit dem zweitplatzierten ATSV Habenhausen, der die um einen einzigen Treffer bessere Tordifferenz aufweist. Nach einem spielfreien Wochenend wollen die TVC-Männer nun den sechsten Sieg hintereinander einfahren. Dazu gastieren sie am Samstagabend bei der SG Achim/Baden. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Mehr dazu

