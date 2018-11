TVC-Frauen fordern Tabellenführer heraus

Landesligahandballerinnen erwarten verlustpunktfreie HSG Osnabrück

Zug zum Tor: A-Juniorin Britt-Sophie Kohlsdorf hilft beim TVC im Spitzenspiel gegen Tabellenführer HSG Osnabrück einmal mehr aus.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Von einer Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft zu reden, wäre sicherlich übertrieben. Aber dennoch kommt dem Heimspiel der Handballfrauen vom TV Cloppenburg am morgigen Samstag eine Menge Bedeutung zu. Der aktuelle Tabellenzweite der Landesliga möchte in eigener Halle den bislang verlustpunktfreien Spitzenreiter stürzen.Die Männer der HSG Friesoythe ringen derweil um den Anschluss ans untere Mittelfeld. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

