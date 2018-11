Es knistert vorm Abstiegskrimi unter Flutlicht

Mit Biss gegen Oythe: Nico Thoben (links) und der BV Cloppenburg stehen vor einem richtungweisenden Spiel. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Ganz oben in der Mitte der Tribüne des Stadions an der Friesoyther Straße bleibt am Freitagabend ein Platz leer, der ansonsten zumeist besetzt ist. Jener treue Besucher ist diesmal weiter unten zu finden – direkt an der Seitenlinie, um genau zu sein. Der Oberliga-Trainer Paul Jaschke, der regelmäßig bei BVC-Spielen „spioniert“, kämpft mit den Fußballern des VfL Oythe am Freitag von 20 Uhr an in Cloppenburg schließlich selbst um Punkte.



Wenn das Schlusslicht also im so wichtigen Derby beim Tabellenvorletzten gastiert, dürfte folglich kein anderer Coach dieser Spielklasse derart gut über den BVC informiert sein, wie er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

22.11.2018 | Der Höhenflug eines jungen Korbjägers