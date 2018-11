Der Höhenflug eines jungen Korbjägers

Mit Zug zum Korb: Der Löninger Aric Wessner (am Ball) im Trikot des Nachwuchs-Bundesligisten Young Rasta Dragons. Foto: Rasta Vechta

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Aric Wessner hat das, was im Basketball am wichtigsten ist, um erfolgreich zu sein. Das jedenfalls sagt sein Trainer. Der 16 Jahre alte Löninger ist ein Korbjäger, also ein Spieler, der für viele Punkte sorgen kann. „Wenn er weiter hart arbeitet, kann er ein sehr, sehr guter Schütze werden, der es weit bringt“, sagt David Gomez, der Coach des Nachwuchs-Bundesligisten Young Rasta Dragons. Für den gemeinsamen Talentschuppen des Erstligisten Rasta Vechta und der Artland Dragons (2. Bundesliga ProB) läuft Aric Wessner seit 2016 auf.



Obwohl er in Gomez' U19-Team zu den jüngsten Akteuren gehört, absolvierte er bereits fünf Bundesliga-Partien – unter anderem gegen Alba Berlin, einen der bekanntesten Vereine Basketball-Deutschlands.