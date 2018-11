Symbolfoto: dpa

Löningen (ld). Der 11. Spieltag der 2. Bundesliga Nord endete für die Kegelfreunde Hasetal-Löningen in einem mittelschweren Fiasko. Das Heimspiel gegen Windstärke 10 Kassel wurde mit 0:3 verloren (4463:4697; 31:47 Einzelwertungspunkte).