Foulelfmeter-Festival in Markhausen

Schneller Stürmer: George Yanga (links) von BW Galgenmoor läuft in dieser Situation dem Kneheimer Stefan Kaiser davon. Sein Querpass in die Mitte fand aber keinen Abnehmer. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Beim 5:1-Sieg des VfL gegen Harkebrügge II sahen die Zuschauer gleich vier Strafstoß-Tore. Der SV Peheim hat unterdessen dank des 3:1-Siegs gegen den SV Evenkamp die Tabellenführung in der 1. Fußball-Kreisklasse Cloppenburg verteidigt. Das Kellerduell zwischen dem Schlusslicht BW Galgenmoor und dem BSV Kneheim endete derweil 2:2. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.