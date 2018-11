Starker BVC überrascht gegen Ligaprimus

Auf der Jagd: Die Cloppenburger Enes Muric (weiße Trikots, von links), Nico Thoben und Kristian Westerveld wollen hier dem Northeimer Thorben Rudolph den Ball abnehmen. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Olaf Blancke war enttäuscht. Kurz nach dem Schlusspfiff der Partie gegen den Spitzenreiter FC Eintracht Northeim ärgerte sich der Trainer des Fußball-Oberligisten BV Cloppenburg jedoch nicht über die Vorstellung seiner Mannschaft. Ganz im Gegenteil. „Das war eine top Leistung der Jungs. Sie haben super gekämpft. Wir waren dem Sieg näher als Northeim“, sagte Blancke. Weil den Gastgebern allerdings kein Treffer gelang, mussten sie sich am Ende mit einem torlosen Remis zufriedengeben, was im Vorfeld aber wohl die wenigsten für möglich gehalten haben dürften.



Im Stadion an der Friesoyther Straße war am Samstag von Beginn an kein großer Unterschied zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenführer zu erkennen. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

