Um Haaresbreite am zweiten Sieg vorbei

Prima Aushilfe: Lisa Lammers sprang für das Spiel beim RC Sorpesee kurzfristig für die erkrankte Simone Dartsch ein. Archivfoto: ll

Sundern (ll). Ein kleines Erfolgserlebnis haben die Drittligavolleyballerinnen des TV Cloppenburg gefeiert. Beim RC Sorpesee holten sie einen Punkt. Allerdings verpassten sie in einem nahezu epischen Kampf den zweiten Saisonsieg nur um Haaresbreite. Nach sage und schreibe 130 Nettospielminuten mussten sie sich mit 2:3 (23:25, 25:23, 17:25, 25:20, 13:15) geschlagen geben.



Gratulation zu dem einen Punkt? Oder doch mehr Frust ob des verlorenen Spiels? „Ich nehme die Gratulation“, meinte Karoline Meyer, die ihr ehemaliges Team wie schon in der Woche zuvor beim VC Allbau Essen (1:3) aushilfsweise coachte. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

