Punkt verloren, Punkt gerettet

Ziehen und Zerren: Melanie Fragge (achwarzes Trikot) hatte mit dem BV Garrel den Sieg gegen die TSV Bonn (rechts: Franziska Heck) zum Greifen nah. Am Ende aber hieß es 21:21 . Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Garrel. Die Gemütslagen hätten nach der Schlusssirene unterschiedlicher nicht sein können, obwohl unter dem Strich ein Unentschieden stand. Die Handballerinnen der TSV Bonn feierten ein 21:21 (13:11) wie einen Sieg, die Spielerinnen des BV Garrel standen mit bedröppelten Mienen auf dem Feld. Schließlich hatten sie den ersten Sieg in der 3. Liga West schon so gut wie sicher gehabt und mussten sich dann doch mit einer Punkteteilung begnügen. Somit bleibt der BVG sieglos am Tabellenende, nach sieben Partien stehen bloß zwei Zähler auf der Habenseite. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

