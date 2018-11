Altliga: SG Bösel/Thüle holt sich den Titel

Jubel pur: Die Spielgemeinschaft feierte ihren Sieg bei der Hallenkreismeisterschaft. Foto: Oliver Hermes

Markhausen (her). Den Kreismeistertitel in der Halle haben die Altliga-Fußballer der SG Bösel/Thüle gefeiert. Im Finale setzten sie sich mit einem 2:0 gegen den SV Bethen durch. Der SVB kam zunächst gut in die Partie und verbuchte zwei Tormöglichkeiten für sich. Doch zweimal ging der Ball knapp am Kasten vorbei. Mit zunehmender Spieldauer wurde die SG stärker. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.