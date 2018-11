BVC: Entscheidung Anfang nächster Woche

Notvorstand: Udo Anfang. Foto: © Anfang

Cloppenburg (her/ll). Weiter auf eine Entscheidung des Amtsgerichtes Oldenburg wartet der BV Cloppenburg. Wie Udo Anfang, einzig verbliebenes Mitglied im Notvorstand, auf MT-Nachfrage mitteilte, erwartet er eine Nachricht erst im Laufe der kommenden Woche. „Leider gibt es noch nichts Neues“, so Anfang. Er selbst habe Herbert Schröder vorgeschlagen, weil er ihn in dieser turbulenten Phase für am besten geeignet hält. „Er ist tief im Verein verwurzelt und neutral“, so Anfang weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

